Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! TBMM Başkanlığına sunuldu

AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdelemişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret 2022 zammı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık." ifadelerini kullanmıştı.