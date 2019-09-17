Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: O bölgeye kadar inebilirsek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki üçlü zirve sonrası Putin ve Ruhani ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Güvenli bölge ve göç sorununa işaret eden Erdoğan, 'sadece 4 bin kilometrekarelik alana bile 360 bin mülteci geri döndü. Deyrizor ve Rakka taraflarına kadar inebilirsek 3 milyon Suriyeli oralara yerleşebilir' dedi.

Ankara'daki üçlü zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarında, güvenli bölge ve göç sorunu ile ilgili sözleri dikkat çekti. Erdoğan, Deyrizor ve Rakka'ya kadar inilmesi durumunda 3 milyonu aşkın Suriyelinin vatanına dönebileceğini, bu bölgelerde yeni yerleşim alanları kurulabileceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Ruhani ve Putin'i, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi konusunda gelinen aşama hakkında bilgilendirdim ve düşüncelerimi paylaştım.

"Sınırda bir mülteciler şehri oluşturabiliriz"

Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Özellikle de burada bir mülteciler şehrinin oluşabileceğini ve mülteciler için buralarda konaklayabileceği ve ekip biçebileceği bahçelerini yapmaları noktasında bir hazırlığın yapılmasının isabetli olacağını ifade ettim.

"ABD ile arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulayacağız"

Suriye sınırımız boyunca böylece terör oluşumuna rıza göstermeden bu tür bir insani altyapıyı oluşturmamızda fayda olacağını anlattım. Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek ülkenin bölünmesini engellemektir. Bunun için şayet Amerika ile iki hafta içinde arzu ettiğimiz sonuca ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulamaya başlayacağımızı her iki dostumuza da anlattım.

"Sadece 4 bin kilometrekarelik alana bile 360 bin mülteci geri döndü"

Krizin ilk anlarından itibaren göç meselesine çözüm yolunun Suriye topraklarının içinde aranması gerektiğini ifade ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırdığımız sadece 4 bin kilometrekarelik alana dahi şimdiye kadar 360 bin mülteci geri döndü.

"Türkiye sığınmacı yükünü tek başına taşıyamaz"

Bu insanlar şimdi kendi topraklarında huzur içinde yaşıyor, çocuklarını okula gönderiyor, temin ettiğimiz sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Türkiye'nin sığınmacı yükünü tek başına taşıyamayacağı ortadadır. Ülkemizin yeni bir göç akınını kaldırması da zaten mümkün değildir. Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor.

"Deyrizor ve Rakka'ya kadar inebilirsek 3 milyon Suriyeli bu bölgeye yerleşebilir"

Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz. Hatta bu hattı Deyrizor, Rakka taraflarına kadar indirebilirsek geri dönecek sığınmacı sayısı 3 milyonu aşabilir. Böylece Türkiye başta olmak üzere ülke dışında olan Suriyelilerin önemli bir bölümünün kimseye yük olmadan kendi topraklarında yaşamalarını temin edebiliriz.

"Yeni yerleşim alanları kurabiliriz"

Geri dönecek Suriyeli kardeşlerimiz için bu bölgelerde uluslararası toplumun desteğiyle yeni yerleşim alanları inşa edilmesi de mümkündür.

Türkiye olarak bu konuda gereken her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Hem Rusya ve İran ile hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü için çalışmak istiyoruz. Bu çerçevede yakın zamanda önemli bir adım attık. Irak, Lübnan ve Ürdün ile birlikte Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne dair uluslararası bir konferans düzenlenmesi için girişim başlattık. Tüm dostlarımızın bu girişime destek vermesini bekliyoruz."