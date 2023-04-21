Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını açıklayarak, bu kapsamda İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacağını söyledi.

Yeni bir kampanyayı duyuran Erdoğan, kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir" ifadelerini kullandı.



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Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kentsel Dönüşüm müjdemizi açıklıyoruz. Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları yönetiyorken yeni seferberlik başlatıyoruz. 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik konumu nedeniyle ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 220 bin binadaki 1,5 milyon bölüm risk altındadır. Sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Bugün GOP, Esenler, Başakşehir'deki 2410 konutun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Esenler'deki kuzey rezerv alanında 2067 konut ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Açılış ve temel atmalarla toplam 6635 konut ve 201 dükkandan oluşan dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konut ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hayata geçirmektir. Birincisi Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi Asya yakasında 500 bin konut yapmak. Üçüncüsü buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Şehrin trafiğini rahatlatacağız. Esenler projesi rezerv alanlardaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır. Bugün İstanbul'daki dönüşümün miladi olarak görüyoruz."

"Yarısı Bizden" kampanyası

İlk müjde, Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak.

Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit , 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek.

TOKİ güvencesi olacak

Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır. Önümüzdeki Çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak.

İstanbul'da kira yardımı artırıldı

İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.

PKK'nın iştahını kabarttılar

Kimsenin köken ve meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf vatandaşı olarak görürüz. Mezheplerle ayrıştırmak isteyenlere bir bakın, bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bir bakın. Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu SSK'yı batırmak, partisine kaybettirmek dışında vasfı var mı? Bundan sonrasına dair vizyonuna bakın. Kılıçdaroğlu'nun ülkenin ve milletin geleceğine ilişkin altı dolu projesi var mı? O da yok, bunların böyle bir gayeleri yok. 7 kişi masanın etrafında toplantı üstüne toplantı yaptılar, sonuçta kavga kıyamet dışında bir şey çıktı mı? Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı 1 yıl önceden belliydi. Daha birbirlerine güvenemeyenler milletin kendilerine güvenmesini ve ülkeyi teslim etmesini bekliyor. Bir de PKK'nın iştahını kabarttılar. Siz kendinizin ve evladınızın geleceğini yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Milletimin tamamına sesleniyorum, ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle kumar masasına emanet eder misiniz?

5 adımda "Yarısı Bizden" kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yarısı bizden kampanyasının detaylarını paylaştı. İşte detaylar...

100 m² 2+1 daire

750.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

5.625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 m² 3+1 daire

900.000 TL devletten

Kalan tutara

% 10 peşinat

6.750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

ADIM 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

1.5 milyon konut için tarihi dönüşüm

İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için tarihi dönüşüm başlıyor. 100.000 konutun temelleri bugün atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul’da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda riskli konutların dönüşümü için İstanbul’un iki yakasında uydu kentler kurulacak.

500.000 Avrupa, 500.000 Asya’da olacak.

Bunun yanı sıra hâlihazırda 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek.

Böylelikle 1.5 milyon konut dönüştürülerek, 6 milyon İstanbullu güvenli alanlara taşınacak.

İstanbul’un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.