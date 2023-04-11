Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kamuya işe alımlarda mülakat kaldırılacak
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuya işe alımlardaki mülakatın kaldırılacağını söyledi.
AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak tarihi seçimin startını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." dedi.