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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin yeni seçim sloganı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin yeni seçim sloganı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 00:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin yeni seçim sloganı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni seçim sloganının "Doğru adımlarla yola devam" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin yeni seçim sloganının 'Doğru adımlarla yola devam' şeklinde güncellendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin yeni sloganı hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sloganının "Doğru adımlarla yola devam" şeklinde olduğunu söyledi.

2007 seçimlerinde AK Parti'nin kullandığı "Durmak yok, yola devam" sloganının güncellendiğini açıklayan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Durmak yok yola devam sloganımızı 'Doğru adımlarla yola devam' olarak güncelliyor ve Türkiye Yüzyılı'na doğru yürüyüşümüzü hızlandırıyoruz."

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