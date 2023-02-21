Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hemen yarın inşasına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 297 olmak üzere toplam 1797 konutun inşaat süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geldiği İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulundu.

Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, afetzedelerin acısını paylaşmak, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek, vatandaşları dinlemek, temenni ve tavsiyelerini öğrenmek için İslahiye'ye geldiklerini söyledi.

İslahiye'nin, Gaziantep'te depremden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bir tarafta Nurhak diğer tarafta İslahiye, birisi 40 bin, diğeri 60 bin nüfusa sahip bu iki önemli ilçemiz gerçekten büyük darbe aldı. İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca kumanya ve gıda paketi dağıtımları sürüyor. Elektrik ve su altyapısı konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Doğal gazla ilgili sorunları da çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor."

Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılarken barınma başta olmak üzere diğer beklentilerine de çözüm ürettiklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Hasar tespit çalışmalarında sona geldik. İslahiye'deki 2 bin 220 binadaki 5 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere ülkemiz genelinde, toplamda 200 bin konutun inşasına başlıyoruz. Ayrıca köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun, eviyle ahırıyla bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 297 olmak üzere toplam 1797 konutun inşaat süreci hemen yarın başlıyor.

Bu şekilde ön hazırlıkları tamamlanan her yerde süratle inşaatlara başlayacağız. Hep söylediğim gibi ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız. Yani 'Güçlendirme yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım.' yok. Sıfırdan başlamak suretiyle hem kendimize inanacağız, kendimize güveneceğiz hem de bu binalarda oturanlar artık öz güven içerisinde otursunlar istiyoruz. Amacımız deprem konutları ve köy evlerini bir yıl içinde büyük ölçüde tamamlamaktır. İnşallah devlet-millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Rabb'im bizlere ve aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Büyük bir acının ortasında burayı ziyaret etme imkanı bulmaktan dolayı da ayrıca Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Fakat 6 Şubat'tan 15 Şubat sürecini dikkate aldığımızda, Nurdağı ve İslahiye'yi izledikten sonra anlıyorum ki güçlü bir devletimiz, çok kararlı bir yönetimimiz var ve ona destek veren bir milletimiz var. Allah'a şükürler olsun bunların hepsini aşacağız ve Türkiye'yi yeniden büyük bir Türkiye yapabilmenin adımlarını atacağız. Belki Nurdağı'nda modern bir şehir, İslahiye'de çok gelişmiş bir kent olarak tekrar toplumla beraber olacağız."