Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler nedeni ile ertelendiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.
Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler nedeni ile ertelendiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.