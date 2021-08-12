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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ertelendi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler nedeni ile ertelendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 21:14:00 - 2021-08-12 21:18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, 14 Ağustos Cumartesi yapılacak AK Parti 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin afetler nedeni ile ertelendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahsur kalanları kurtarmak, ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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