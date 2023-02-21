Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 yıl içinde tamamlanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu illerden Osmaniye'de inceleme yaptı. Erdoğan, incelemeler sonrası Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"1 yıl içinde konutları bitireceğiz"

Kalıcı konut inşası için adımları atmaya başladık. İnşallah biz 1 yıl içinde kalıcı konutları yetiştirip vatandaşlarımızı bu kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Bize 1 yıl müsaade edeceksiniz. 1 milyon 123 binanın incelemesi yapıldı.

70 bin köy evi

Bir müjde de köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Şehirlerimizi bütünüyle yeniden inşa edeceğiz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz. Bir müjde de köylerde yaşayan var. Köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141 köy evi yapılacak

Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek

"TOKİ konutlarının önemini gördük"

Özellikle 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası attığımız adımların ne kadar isabetli ve doğru olduğunu test etme fırsatı bulduk. Adana'da biri çıkmış biz kentsel dönüşüme karşıyız diyor. Kim bu CHP'den bir belediye başkanı. Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. Bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyumamız için bunu yapmamız lazım. TOKİ vasıtaları ile yürütülen toplu konutların önemini gördük. Tek bir TOKİ konutu bile hamdolsun yıkılmadı. Çeşitli engellemelere rağmen kentsel dönüşümü yaptığımız yerlerdeki insanlarımız bize teşekkür ediyor. Bu başarıyı deprem bölgesinden başlayarak tüm ülkemize yaymayı hedefliyoruz.

"İhmali olandan hesabını soracağız"

Söz verdiğimiz gibi deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza evlerini 1 yılda teslim edeceğiz. Zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek. Köylerimizdeki ihya çalışmalarını da kendi özgün mimarisi ile gerçekleştireceğiz. Bize 1 yıl müsaade etmelerini vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Devlet ile millet arasına fitne sokmak isteyenlere lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek Türkiye düşmanlığı yapanlara asla fırsat vermeyin. Sizi karamsarlığa sürüklemelerine müsaade etmeyin. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, hiçbir insanımızı aç ve açık bırakmadıysak depremzedelerin de yanında olacağız. İhmali olan varsa hesabını sormak boynumuzun borcudur. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.