Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdemiz olsun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara'da konuk eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli ifadeler kullandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdemiz olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan 24 Haziran sonrası ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapacağını belirterek "Sayın Aliyev 11 Nisan günü yapılan ve büyük bir oy oranıyla kazandığı seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnşallah can Azerbaycan her alanda parlamaya devam edecektir.Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım." ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA MÜJDEMİZ OLSUN: HAZİRAN'DA AÇIYORUZ

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak. Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın  açılışı inşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor

EN ÖNEMLİ PROJE : YERLİ VE MİLLİ PARAYA GEÇİŞ

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır."

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A DAVET

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk ziyareti için Azerbaycan'a davet eden Aliyev' "Türkiye ve Azerbaycan birliği sağlamdır ve büyük geleceği vardır. Aziz kardeşimi ve Türk mileltini tebrik ediyorum. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye büyük yollar kat etmiştir. Türkiye bugün dünya çapında bir güçtür. Dostlar sevinir istemeyenlerin morali bozulur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:44
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Azerbaycan
  4. İlham Aliyev
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok?
    1. Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok?
    2. Erbakan Vakfı'ndan Saadet Partisi'ne..
    3. WhatsApp'tan şok karar, artık o yaş..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya..
    5. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    6. Borsa haftayı nasıl kapattı? İşte..
    7. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar bu..
    8. Türkiye'ye doğrudan yatırım yüzde 15..
    9. Filistinli bir gazeteci daha İsrail..
    10. Bakan Faruk Özlü: Birtakım girişimler,..
    11. CHP heyetinden Demokrat Parti'ye ziyaret
    12. Dikkat çeken açıklama! "O besinin..
    13. Bir sosyal medya yalanı daha!
    14. Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini'
    15. Türkiye'ye küstah çağrı! Derhal son..
    16. Ahmet Necdet Sezer'den 'Abdullah Gül'..
    17. Öğretmenlere seçim izni!
    18. "Kılıçdaroğlu'na kadın örgütlerinden..
    19. Ermenistan'da isyan devam ediyor!
    20. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı