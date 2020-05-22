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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter’dan yaptığı paylaşımla, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:15:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter’dan yaptığı paylaşımla, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan bir paylaşımda bulunarak, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


“İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’nü tebrik ediyorum. Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah’ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.”

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