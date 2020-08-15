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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:51:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz."
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