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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız."

Yeniakit Publisher
2020-08-10 19:36:40 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız."
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