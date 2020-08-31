Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğankent'te halka hitap etti:

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.

Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Doğankent'te belediye binasından vatandaşlara hitap etti.

Büyük bir sel felaketinden sonra bölgede olduklarını belirten Erdoğan, bütün temenni ve arzularının Giresun'un ilçelerini tekrar aslına dönüştürmenin gayreti olduğuna değindi.

Bu kapsamda Dereli'de ilk toplantıyı yaptıklarını, vatandaşların coşkusunu ve heyecanını gördüğünü aktaran Erdoğan, bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Şu an da tek dertlerinin ne yapıp yapıp süratle yıkılan yerleri yeniden ihya etmek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan binaların yapımı, bütün altyapıların yeniden yapımı, inşası ve zarar gören esnafımızın zararlarının süratle giderilmesi..." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığı ile gerçekten ihtiyacı olup müracaatı yapan esnafa 50'şer bin lira hibe verileceğini ifade eden Erdoğan, "Bu zararı gören esnaf kardeşlerimize verilecek hibe kredi geriye ödemesiz." dedi.

Erdoğan, ziyareti sırasında Doğankent'te doğal gazın bulunmadığının kendisine iletildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, Sayın Başkan kendileri de söylediler. Ben bu bölgenin doğal gazını işletecek, yapacak olan firmaya biraz önce telefonla talimatı verdim. Dedim ki 'Hem Dereli'yi hem Doğankent'i süratle programa alacaksın, buraların da hemen altyapısı üstyapısı ile beraber doğal gazını temin edeceksin. 'O da 'BOTAŞ'tan temin edilirse ben de buradaki üzerime düşeni yaparım' dedi. Ben de BOTAŞ'a gerekli talimatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım zaten yanımda, inşallah gerekli talimatı helikopterde vereceğiz."

- Hastane müjdesi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında kendisine Doğankent'te yaşayan vatandaşların hastane için Tirebolu'dan istifade ettiği bilgisinin de verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili de Ankara'ya döner dönmez Sağlık Bakanıma da talimatı verip buraya bir 'gün hastanesi' inşallah böyle bir hastaneyi de buraya süratle kazandıralım, yapalım istiyorum. Döner dönmez talimatını verip buraya 'gün hastanesini' inşa edip hemen doktorunu hemşirelerini buraya tayin etmek suretiyle hizmete açalım."

Giresun'da TOKİ'nin yapacağı işlerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ'nin yapacağı işlerde de merkezde heyelan riski altındaki konutlarımızın yerine 120 konut inşa edeceğiz, Çevre Şehircilik Bakanımız yanımızda. Süratle bunun adımlarını atacak ve 55 dükkanı yine TOKİ kanalıyla yapacağız. Bunların altyapı eksikliklerini gidermiş vaziyetteyiz. Süratle dükkanları da bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Az önce de söyledim müracaatları halinde de 50'şer bin lira kendilerine vereceğiz."

Erdoğan, bu süreçte köyleri de unutmadıklarının altını çizerek, "Dereli'deki konuşmayı dinlemediniz. Köylerle ilgili müjdeyi zaten orada verdim. Hemen girişte ahır yapıyoruz, ahırın üzerine de konutu yapıyoruz. Orada da gerçekten çok farklı bir proje uygulamak sureti ile ninelerimizin, analarımızın yaşadığı koşullarda inşallah o güzel konutları yapıp size teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Doğankent'teki incelemeleri sonrasında Tirebolu'ya da geçeceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğankentliler'den dua talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Giresun'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Elhamdülillah yaralımız da kalmadı, hepsi çıktılar. Şu an da 5 tane aramakta olduğumuz vefatımız var. Onları da inşallah bir an önce ulaşıp, bulur böyle aileleri de bu noktada huzura kavuşmuş olur. Allah yar yardımcımız olsun. Unutmayın kaza ve kader bizim imanımızın gereğidir."