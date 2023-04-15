Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz için tarih verdi
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz doğal gazı için tarih verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri daha tamamlandı.
1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.
Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber muhabirine de kısa bir değerlendirme yaptı.
Erdoğan, Karadeniz doğal gazıyla ilgili "20-21 Nisan'da karayla buluşacak" dedi.
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılış törenindeki coşkuyu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüyorsunuz, muhteşem bir katılım var. Kocaeli seçimlerde 7'li koalisyona gereken dersi verecek." ifadelerini kullandı.
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