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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz için tarih verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-15 17:57:00 - 2023-04-15 18:01:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz için tarih verdi

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz doğal gazı için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri daha tamamlandı.

1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber muhabirine de kısa bir değerlendirme yaptı.

Erdoğan, Karadeniz doğal gazıyla ilgili "20-21 Nisan'da karayla buluşacak" dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılış törenindeki coşkuyu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüyorsunuz, muhteşem bir katılım var. Kocaeli seçimlerde 7'li koalisyona gereken dersi verecek." ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

ÇALIŞKANOĞLU SY CUMHURBAŞKANI ZAMSIZ DOGALGAZ OLSUN BUSENE COK ZAMLANDI

SY CUMHURBAŞKANI DOGALGAZ BU SENE VE GECEN SENE COK A ZAMLANDI BUSENE ZAMMI GERŞ ALIN CÜNKÜ TÜRKİYEDE CIKIYOR EGER ZAMLANIRSA O ZAMAN GAZDA HİLE OLUR UNUTMA
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