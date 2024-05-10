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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Yargıtay'daki düğüm çözüldü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Yargıtay'daki düğüm çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-10 20:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Yargıtay'daki düğüm çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Herkes yargıya yardımcı olmalı' olmalı sözleri ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, yarıştan çekildiğini duyurdu.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Seçimin ilk 35 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Anayasa'ya göre; her 5 turda bir yeniden adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlere, 13 Mayıs Pazartesi Günü 36'ıncı tur ile devam edilecek.

'KURUMSAL İTİBARIN KORUNMASI AMACIYLA ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM'

Adaylar arasında yer alan 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay üyelerine gönderdiği mesaj ile 8'inci kez adaylık başvuruları alınarak devam edecek seçimlere katılmayacağını açıkladı. Şentürk mesajında, Yargıtay üyelerine teşekkür ederek, "Yargıtay’ımızın saygıdeğer başkan ve üyeleri; bilindiği üzere, Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimi 36'ncı tura gelmiş bulunmaktadır. Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay’ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" dedi.

3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için gerçekleştirilecek seçime aday olduğunu duyurdu. Şentürk'ün, adaylıktan çekilmesi ile 36'ncı tur oylaması, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez arasında geçecek. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylamalar devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MUHSİN ŞENTÜRK

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

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