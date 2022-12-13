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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün kritik bir toplantı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 02:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün sürpriz bir görüşmeye imza atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmede Türkiye gündeminde yer alan siyasi, askeri ve ekonomik gelişmeler ile birlikte gündemdeki diğer konuların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ayrıca; Bugün 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek.

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