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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan dev eserleri paylaştı! 'Durmadan çalışmaya devam'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan dev eserleri paylaştı! 'Durmadan çalışmaya devam'

Yeniakit Publisher
2024-03-20 00:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan dev eserleri paylaştı! 'Durmadan çalışmaya devam'

Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabında yaptığı paylaşımda "Ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz için durmadan çalışmaya devam..." notunu düştü.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gün içinde katıldığı açılışlara yer veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün deprem şehirlerimizde 30 bin 723 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızı hizmete aldık, Ankara Mamak’ta 52 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yaptık. Ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz için durmadan çalışmaya devam... " dedi.

 

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