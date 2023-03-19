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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle beraber yemek yedi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle beraber yemek yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki Sosyal Tesislerinde, kente gelen depremzedelerle beraber yemek yedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 20:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle beraber yemek yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki Sosyal Tesislerinde, kente gelen depremzedelerle beraber yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bor Karbür Üretim Tesisinin açılış törenine katıldı.

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eti Maden İşletmesinin Sosyal Tesislerinde kalan depremzede vatandaşlarımızla yemek yedi.

Erdoğan, burada hem depremzede vatandaşlarımızı dinledi, hem de onlara yaptığı konuşmasında deprem bölgesinin yeniden hızlıca inşa edilerek verilen sözlerin yerine getirileceğini söyledi.

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