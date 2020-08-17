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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem değil tedbirsizlik öldürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 03:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem değil tedbirsizlik öldürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için paylaştığı mesajda, depremde canını verenler için Allah’tan rahmet diledi.

Vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin değil tedbirsizliğin öldürdüğünü belirterek, bu konuda her türlü önlemin alınacağını açıkladı.

17 Ağustos depreminde 30 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi yaralanmıştı. Deprem gece yarısı saat 3'te olmuştu ama o dönem Başbakan olan Bülent Ecevit depremin haberini sabah alabilmişti. Yardımcılarının neden depremden haberdar etmediniz sorusuna verdiği cevap bir o kadar ilginçti "Uyandırmaya kıyamadık" açıklaması yaptılar.

 

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