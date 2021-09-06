Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Eylül 2021 tarihlerinde ülkemize resmi ziyarette bulunacaktır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında 7 Eylül Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile halihazırda Afrika Birliği Dönem Başkanlığını da yürüten Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi arasındaki görüşmelerde ayrıca Afrika’daki güncel gelişmeler ile 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi’nin hazırlıkları ele alınacak ve güncel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır” denildi.