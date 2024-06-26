  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-26 20:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

27 Haziran Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.

Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu! Terör örgütü kıpırdayamaz halde
Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu! Terör örgütü kıpırdayamaz halde

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan Polis Akademisi Mezuniyet Töreninde konuştu! Terör örgütü kıpırdayamaz halde

Başkan Erdoğan'dan MHP ve CHP ile ittifak açıklaması
Başkan Erdoğan'dan MHP ve CHP ile ittifak açıklaması

Gündem

Başkan Erdoğan'dan MHP ve CHP ile ittifak açıklaması

Erdoğan Bahçeli görüşmesi 1 saat sürdü
Erdoğan Bahçeli görüşmesi 1 saat sürdü

Gündem

Erdoğan Bahçeli görüşmesi 1 saat sürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23