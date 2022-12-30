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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Türkiye'ye geliyor

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 01:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Türkiye'ye geliyor

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Karadağ arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

 

İkili ilişkiler ele alınacak

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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