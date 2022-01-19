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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Nayib Bukele kararını verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Nayib Bukele kararını verdi

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı ziyarette, Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 18:06:00 - 2022-01-19 18:08:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Nayib Bukele kararını verdi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ocak 2022'de, El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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