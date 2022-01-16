Cumhurbaşkanı Erdoğan darbeler ve demokrasi söyleşisinde konuşuyor! 'Kökünü kazıyacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen Darbeler ve Demokrasi söyleşileri başladı.
Adnan Menderes Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasilr" söyleşisinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristlerle çıkan fotoğrafının sorulması üzerine, "Bunlar için gerekli bütün adımlar atılıyor. Terörün kökünü kazıyacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Adnan Menderes Müzesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz demokrasi tarihini en şanlı ve en hüzünlü sayfasını oluşturan Menderes dönemi nesilden nesile aktarılması gereken ibretlerle bezelidir."
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