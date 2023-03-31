Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha bir masayı bile idare edemeyenler Türkiye'yi yönetemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Cumhuriyet Meydanı'nda şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar yaptı.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bu gönül sofrasında bizleri buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize, kucaklaşmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bir kelam-ı kibar olarak, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' der. Dolayısıyla bu iftar sofrasını, bir muhabbet sofrası olarak görüyorum. Bugün bir kez daha sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak, gerek Devlet Bey, gerek Fatih Bey, tüm heyetimizle birlikte sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir güç, ayrı bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Programda, şehit ve gazi aileleri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep beraber bir arada olmanın kendilerine farklı bir güç kattığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her birinize iftar soframızı onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Ramazanın en güzel yanlarından birisi, zengin, fakir ayrımı olmaksızın bir araya gelmek, işte bu ayrımların ortadan kalktığı iftar sofralarıdır. Bugün aynı masanın etrafında oturan insanlar olarak sadece iftarımızı ve iftarlıklarımızı paylaşmıyoruz. Aynı zamanda bizler ortak bir kaderi, ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Rabbim dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun, biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek günlerin feyzinden ve bereketinden de istifade ederek, yaralı gönüllere şifa olmaya çalışıyoruz."

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"Devlet kurumlarımız ve belediyelerimiz sizleri yalnız bırakmayacak"

Geçen hafta Hatay ve Kahramanmaraş'ta, bu hafta önce Adıyaman'ı, ardından da Gaziantep'i ziyaret ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Şimdi de bir kez daha hem acınıza hem ramazan sevincinize ortak olmak hem de sizlere yalnız olmadığınızı hissettirmek için Kilis'teyiz. 11 vilayetimizin, 11'ini de tamamlayacağız. Diğer kalan 6 vilayetimizi de dolaşarak bütün depremzede kardeşlerimizle bir arada olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilislilere, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden 6 Şubat depremleri dolayısıyla bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar niyaz ettiğini belirtti.

Depremde, Kilis'te 5 bin 41 bağımsız bölümden oluşan 3 bin 40 binanın yıkık, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Erdoğan, depremden 3 gün sonra Kilis'e yaptıkları ziyarette, depremin yol açtığı tahribatı bizzat yerinde gördüklerini söyledi.

Devletin tüm kurumlarını seferber ederek, arama-kurtarmadan acil barınma ihtiyaçlarının giderilmesine her alanda Kilislilerin yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bakan arkadaşlarımızı süratle ilimize görevlendirmek suretiyle ilk günden itibaren çalışmaların koordinasyonunu Kilis'te de Ticaret Bakanımla yürüttük. Belediyelerimizin imkanlarını ve personellerini bölgeye toplayarak, altyapı ve üstyapı sorunlarının çözülmesini temin ettik. AFAD ve Kızılay ile işbirliği içinde belediyelerimiz çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kilis'te hayat tekrar eski düzenine kavuşuncaya kadar devlet kurumlarımız ve belediyelerimiz sizleri yalnız bırakmayacak. Vakıf ve derneklerimizin de sahada fedakarca koşturduklarını görüyor, Allah hepsinden razı olsun diyoruz."

Devlet-millet-sivil toplum sırt sırta vererek yaraları en kısa sürede hep birlikte saracaklarını vurgulayan Erdoğan, "Sadece yıkılanı yapmakla yetinmeyecek, Kilis'i eskisinden çok daha güçlü ve bayındır bir şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Bununla ilgili adımları atmaya zaten başladık. Kilis dahil birçok ilimizde hasar tespit faaliyetlerinden enkaz kaldırmaya tüm çalışmalar hızla yürüyor. Deprem konutlarımızın inşası noktasında, zemin etütleri biten yerlerde temelleri atıyoruz. Depremzedelerimizi bir an önce içinde huzurla yaşayacakları, kendilerini emniyette hissedecekleri kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz." dedi.

"Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir"

Kilis'te 1643 afet konutu ve 2 bin 628 köy evi inşa edeceklerini hatırlatan Erdoğan, "Şehrimizde yapılacak toplam mesken sayısı 4 bin 271'i buluyor. Bunlardan 649 konutun temelini bugün attık, 486 köy evimizin ihalesini de yaptık. Böylece afet bölgesinde toplam 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım süreci başlamış oldu." bilgisini verdi.

Kilis ile depremden etkilenen 11 şehirde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edeceklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu konutların 319 binini bir sene içerisinde bitirip, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını belki de bayrama kadar inşallah yetiştirme durumumuz olabilir. Bu konuda Bakanımız çok kararlı, işi takip ediyor. Milletimize sözümüzü tutabilmek için deprem bölgesinde ülke tarihimizin en büyük inşa ve ihya seferberliğini başlattık. İş makinalarımız, kamyonlarımız, kepçelerimiz, beton mikserlerimizin yanı sıra mühendislerimiz, mimarlarımız, şehircilik uzmanlarımız, ustalarımız, işçilerimiz canla-başla çalışıyor."

Her geçen gün ve saat, enkazlar kaldırılıp inşaatlar başladıkça, umutların da yeniden filizlendiğini ifade eden Erdoğan, "Çalışmalarımızı, şehirlerin demografisini, sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, sanayisini, mimari yapısını koruyacak bir anlayışla yürütüyoruz. Özellikle bu süreçte yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Konutlarımız, zemin artı 3 veya 4 katı kesinlikle geçmeyecektir." dedi.

Erdoğan, daha önce başlattıkları sosyal konutların yapımının da aynı şekilde hızla devam ettiğini söyleyerek, "Kilis'te bugüne kadar 1929 sosyal konut inşa ettik. 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında Kilis'te 550 konut ve 3 bin konut amaçlı arsayı milletimizin hizmetine sunuyoruz. Her bir depremzede kardeşimizi yuva sahibi yapana kadar inşaatlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye hedeflerine doğru ilerlemeye kararlılıkla devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte maruz kaldığı onca haksız eleştiriye rağmen depremden alnının akıyla çıkan TOKİ'nin, inşaat projelerinin lokomotif kurumu olacağını vurgulayarak, "TOKİ'mizin de katkısıyla Kilis'i, inşallah hep birlikte her türlü afete karşı daha dirençli hale getireceğiz." dedi.

Kur'an-ı Kerim'de "her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunun" müjdelendiğini belirten Erdoğan, "Deprem felaketi sebebiyle yaşadığımız zor günlerin, Allah'ın takdiriyle ülkemiz ve milletimiz için hayra tebdil olacağına inanıyorum. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki Türkiye bu büyük afetin de üstesinden gelerek, hedeflerine doğru ilerlemeye kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

Hazreti Mevlana'nın veciz ifadelerinde dile getirdiği "kadim hakikatin" bir kez daha tecelli edeceğinden şüphe duymadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne diyordu Mevlana, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var/Karanlığın ardında nice güneşler var.' Allah'ın izniyle karanlığın ardındaki güneşler çok yakında doğacaktır. Sadece bu topraklardaki bin yıllık mazisinde nice saldırıyı savuşturan, nice yıkımın altından kalkan milletimiz, bu sancılı günleri de geride bırakacaktır. Milletin sıkıntısını ikbal kapısı gören kifayetsizlere aldırmadan, biz tedbire sarılıp takdire teslim olarak, afetle mücadelemizi yürüteceğiz. Bu süreçte ülkemizin hızlı karar alan, bunları başarıyla uygulayan dirayetli ve güçlü bir yönetime ihtiyacı bulunuyor. Daha bir masa etrafına toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Hele hele teröristlerle el ele, omuz omuza, kucak kucağa dolaşanların benim ülkeme, Kilisime verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te nasıl Besler Deresi'nde gömdüysek, Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da siz, biliyorum ki sandığa gömeceksiniz."

"Terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Erdoğan, Türkiye'nin ne fuzuli tartışmalarla boşa harcayacak vakti ne de birilerinin keyfini bekleyecek sabrı olduğuna işaret ederek, "Bilhassa depremin yıktığı şehirlerimizin konutuyla sanayisiyle tarımıyla turizmiyle altyapısı ve üstyapısıyla yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi sürekli kavga eden, sürekli birbirlerinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz bir kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz. Sizlerden 14 Mayıs'ta iradenize ve geleceğinize sahip çıkmanızı özellikle istirham ediyorum." dedi.

Erdoğan, Kilis'in bugüne kadar olduğu gibi 14 Mayıs'ta da Türkiye, Türkiye'nin aydınlık yarınları, huzur, kalkınma ve refah için yine en doğru kararı vereceğine olan inancını da dile getirdi.

Bugün şehadetinin 8'inci yıl dönümü olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı bir kez daha rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim kahraman savcımızın mekanını cennet, makamını ali eylesin. Şehit savcımızı alçakça katleden zihniyetle bu zihniyetin destekçileriyle ve eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mevla yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle karşı karşıya bırakmasın."