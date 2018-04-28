Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın tarih yazmasını arzu ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bağımsızlık mücadelemizin tablosu var karşımda. 1919-1922, 2016-2018. Bütün bunlar bir mücadelenin serüveni. Bu serüvenler bizi zaferden zafere koşturdu. Azimle, kararlılıkla zaferlerimiz devam edecek. Gerek salonun içindeki şu heyecan dışarıdaki coşku ülkemizin geleceği açısından bize umut aşılıyor. Sizin bu haliniz bizim hizmet aşkımızı artırıyor.

- 24 Haziran, İzmir'in siyasi tercihlerinde tarihi bir milat olacaktır. İzmir'i diğer pek çok büyük şehrimiz gibi AK Parti siyasetinin lokomotifi haline getimeden bizlere durmak yok. Bu hedefe ulaşmak çokda zor değil. Yapmamız gereken şey, İzmirli kardeşlerimize çok daha doğru anlatmaktan ibaret. Büyük Türkiye sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız.

- Biz sandıktan beklediği sonuç çıkmayınca vatandaşı suçlayanlardan değiliz. Vatandaşı aşağılayan bir siyasi harekat olmadık, olamayız. Bizim lugatimizde kırılma, küsme yok. Biz başkaları gibi başarıyı kendinde hatayı seçmende arayan bir parti değiliz. İzmir'de çok çalışacağız ve hedefimize ulaşacağız.

- Bizim gençliğimiz taşla, sopayla dolaşan değil, bilgisayarıyla dolaşarak bütün her yerde onu anlatan bir gençlik. İki gün Özbekistan sonra Güney Kore'ye gitmek için yola çıkacağız. İstanbul İl Kongresi'nde manifestomuzu paylaşacağız. Her saatimizi dolu dolu geçirerek 24 Haziran'a kadar çalışmayı sürdüreceğiz.

- Siyaset tek kişilik bir oyun değildir. Siyaset bir ekip işidir, kadro işidir. Bizim gibi siyasette bir davası olan bir parti için bu takım oyununu başarıyla yürütmek çok daha önemli. Ben lider olarak en önde yer alacak, teşkilatımıza yol açacağım. Teşkilatlarımızın aynı tempoyla çalışması şart.

- Her seçim, parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim, çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaktır.

- Seçim kampanyaları görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir. Sayısı 80'e ulaşan kongrelerimizde değişimin izlerini görmek mümkün. Kadın kolları, gençlik kolları bir taraftan. Böyle bir teşkilat yok.

- Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsımın Türkiye genelinde milletvekili adaylarımızında kendi illerinde yürütecekleri çalışmada teşkilatlarımız yer alacaktır. Rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum. MHP ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da bir tarih yazmasını arzu ediyorum.

Kaynak: TRT Haber