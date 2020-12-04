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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

"(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır" - "Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur nasıl oraya mesajlar verilir öğrenmesi lazım" - "Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:35:13 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtınız avukatınız aracılığıyla. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil, hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım ve bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir bunu da öğrenmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur." diye konuştu.

CHP'li bazı yerel yönetimlerdeki taciz iddialarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu konularla ilgili başından itibaren her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vesaire, bu tür şeyleri konuşan bu zat, ne yazık ki bir defa tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olmadığını çok açık net uygulamasını ortaya koymuş vaziyettedir. Hatta daha da ileri gidiyorum şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır ve istinaftadır ve buradan da ne çıkacağı belli değildir. Şu çok açık net ortadadır, Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir ve bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Terör örgütleriyle dirsek dirseğe, kol kola yürüyen Ankara'dan İstanbul'a bir CHP ile bu dönemde tanıştık ve Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp, burayla bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP, bundan sonraki süreçte de inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır."

(Sürecek)

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