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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:12:53 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta cemaatle selamlaşırken, bir vatandaşla görüştü.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.


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