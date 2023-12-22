Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'ta kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
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