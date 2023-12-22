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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'ta kıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'ta kıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 14:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'ta kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

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