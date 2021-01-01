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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:02:59 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha sonra caminin yakınında iki ayrı kafeye uğrayan Erdoğan, kafe çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Topkapı Sarayı önünde basın mensuplarınca fotoğrafı çekilen Erdoğan, gazetecileri yanına çağırdı. Bu sırada Hürriyet gazetesi muhabirinin fotoğraf makinesini alan Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetecilerin fotoğrafını çekti.

Erdoğan, basın mensuplarının yeni yılını kutlayarak, aileleri ve sevdikleriyle güzel bir yıl geçirmelerini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan İstanbul Valiliğine geçti.



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