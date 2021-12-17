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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Cibutili mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cibutili mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Dolmabahçe Ofisi’nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 20:50:00 - 2021-12-17 20:52:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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