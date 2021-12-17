Cumhurbaşkanı Erdoğan Cibutili mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Dolmabahçe Ofisi’nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.