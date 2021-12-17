Cumhurbaşkanı Erdoğan Cibutili mevkidaşı ile görüştü

Ekonomi

Altın tahminleri bir bir gerçekleşen Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek dolar uyarısı: Kulağıma geliyor! Yapmayın

Altın konusunda 650 ve 800 lira öngörüleri çok geçmeden gerçekleşen araştırmacı yazar Haluk Özdil, bu kez hem dolar hem de altın için çok am..