Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li 5 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine hakaret edildiği iddiasıyla CHP'li 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gazeteci Kenan Kıran'ın habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül ve CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Volkan Gürboğa hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.