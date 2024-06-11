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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşecek

Yeniakit Publisher
2024-06-11 08:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel’e iadeiziyarette bulunacak.

CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek görüşme saat 16.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine yaptığı ilk ziyaret olacak. Erdoğan en son 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.

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