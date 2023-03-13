Cumhurbaşkanı Erdoğan Çeşminaz Teyze'yi ziyaret etti

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki yaraların sarılması için devlet tüm birimleriyle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan, Samandağ ve Defne ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Kırıkhan Stadyumu yanında kurulan çadır kente gelişinde vatandaşlar ve çocuklar tarafından karşılandı.

"Kuyu kazanlar kendileri kuyuya düşsün"

Geçtiğimiz gün afetzedelerle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret ettiği Kırıkhan'daki çadır kentte yaşlı bir kadın ile olan diyaloğu kameralara yansımıştı.

Yaşlı teyzenin halini hatırını soran Koca duygu dolu anlar yaşadı. Yakın zamanda evini kaybeden deprem mağduru yaşlı kadın Bakan Koca ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Ona kuyu kazanlar kuyuya kendileri düşsün. Başkanımızı görsem çok sevinirim. O bizim babamız. İşi gücü rast gelsin." sözleriyle dualar etmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çeşminaz teyze ile buluştu

Bugün kaldığı çadır kentte kalan Çeşminaz Teyze'yi ziyaret eden Erdoğan, Çeşminaz Teyze'nin kurulacak konteyner kente yerleştirilmesi için Sağlık Bakanı Koca'ya talimat verdi.

Bakan Koca da, Twitter'daki hesabından Başkan Erdoğan'ın, Çeşminaz Teyze'yi ziyaretinden görüntüleri paylaşarak şu sözleri kaydetti:

"Dün Kırıkhan ziyaretimizde sohbet ettiğimiz Çeşminaz teyze, Cumhurbaşkanımızla görüşürse buna çok sevineceğini söylemişti. Bugün Sn. Cumhurbaşkanımızı çadırında ağırladı."

Öte yandan İstanbul'dan getirdiği hediyeyi Çeşminaz Teyze'ye takdim eden Erdoğan, ziyaret ettiği çadırlardaki depremzedelerin aile, ev, sağlık ve çocukların eğitim durumlarına ilişkin bilgi aldı, ardından Samandağ'a geçti.

Burada da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocukları sevdi.