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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: Rusya ve Ukrayna anlaştı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: Rusya ve Ukrayna anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin karşılıklı olarak salıverildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 00:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: Rusya ve Ukrayna anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

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