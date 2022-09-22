Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: Rusya ve Ukrayna anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin karşılıklı olarak salıverildiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün mübadele edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin ara buluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.