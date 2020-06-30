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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı: Lut Kavmi'nin torunlarına sosyal medyada tepki yağdı

Sözde onur haftası etkinlikleri kapsamında sapkın yaşam tarzlarını meşrulaştırmaya çalışan Lut Kavmi'nin torunlarına sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:08:00 - 2020-06-30 15:18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı: Lut Kavmi'nin torunlarına sosyal medyada tepki yağdı

Muhammed KAYA  yeniakit.com.tr

Eşcinsel sapkınların 'Onur Haftası' adı altında toplum ahlak yapımızı tehdit eden yaşam tarzlarını meşrulaştırma çalışmaları devam ediyor. Twitter'da 'sandıkta yok olacaksınız' hashtag'i ile paylaşım yapan sapkın güruh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasında eşcinsel ahlaksızlıklara yönelik ifadelerini hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlayan sapkınlar öte yandan 'LGBTİ insan haklarıdır' başlığıyla da mesajlar paylaşarak ahlaksız yaşam tarzlarını meşrulaştırmak için çabaladı.

Eşcinsel azgınların twitter üzerindeki örgütlenmeleri sürerken bazı çevrelerde sapkın yaşam tarzları sebebi ile helak olan Lut Kavmi'ni hatırlatarak ahlaksızlıklara karşı paylaşımlar yaptı.

LGBTİ faaliyetlerinin yasaklanmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları eşcinsel azgınlar tarafından taşınan pankartlara da atıfta bulundu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında eşcinsel sapkınlıklara dikkat çekerek şunları söylemişti:

“İnancımıza ve kültürümüze aykırı marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur.
Buradan milletimin tüm fertlerini Rab'bimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum.”

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