Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (ETÜ) mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nun ardından TOBB ETÜ'ye geçti.
Burada darbelerden, Doğu Akdeniz'e kadar bir çok konuda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli ifadeler kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardından satırbaşları:
12 Eylül'de bir sağdan bir soldan idam edilen gençlerin acısı yıllar boyu yüreğimizi dağlamıştır.