Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Nisan pazartesi günü Bursa Gemlik'teki Togg tesislerine gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri’nin Gemlik’teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşaat başlangıç törenine katılacak.