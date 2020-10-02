Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar tesadüfi değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada "Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik. Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini bir kez daha yineleyen Erdoğan "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

Erdoğan daha sonra AK Parti Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya geldi. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Konya'da salgın döneminde hiçbir hastanın mağdur edilmediğini belirten Erdoğan, "Toplamda 1250 yatak kapasitesine ulaşacak Konya Şehir Hastanemizin ilk bölümünün resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu sağlık tesisi salgınla mücadelede şehrimizin en önemli araçlarından biri olmuştur." dedi.

153 ülkeye yardım gönderdik

Türkiye'nin salgın sürecinde vatandaşlarına 1. sınıf sağlık hizmeti sağladığını aktaran Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu krizi sağlık personelimizin fedakarlığı ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. 153 ülkeye, maske, tulum, ilaç gönderdik. Bunu yaparken gurur, kibir, böyle bir şey taşımadık." diye konuştu.

Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin önemine dikkat çeken Erdoğan, vatandaşlardan kurallara riayet etmelerini istedi.

Konya Şehir Hastanesi'nin kente kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz." dedi.

Bunlar tesadüfi değil

Gezi olayları ile fitili ateşlenen saldırılar zincirinin tesadüfi olmadığını belirten Erdoğan, "Her hadisenin görünen dışında siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır" diye konuştu.

6-8 Ekim olaylarının DEAŞ'ın Ayn El-Arab'a saldırmasıyla herhangi bir bağının bulunmadığını kaydeden Erdoğan bunların hepsinin sinsi bir plan dahilinde hayata geçirilen olaylar olduğunu dile getirdi.

Bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin 6-8 Ekim'de elde edemediğini çukur eylemleriyle elde etmek istediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyesinin kepçesini, kamyonunu terör örgütünün emrine verenler aynıdır. Yasin Börü'nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu bugün görüyoruz."

Terör örgütünün sadece cana ve mala kast etmediğini Kürt halkının inancına ve mahremiyetine de el uzattığını belirten Erdoğan, camilerin, kütüphanelerin, sağlık tesislerinin ve hatta yaralı taşıyan ambulansların dahi saldırılara uğradını ifade etti.

Erdoğan, "Terörün bizden kopardığı canlara dünyevi olarak zaten paha biçemeyiz. Yıkılanı yapar, yakılanı onarır, terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz. Katillerinden ve azmettiricilerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla düzeltemezsiniz" diye konuştu.

"Üstünlerin hukukunun olduğu dönemler geride kaldı"

Cezasız kalan her suçun failini daha da azgınlaştırdığını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Maalesef bu ülke geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, birilerinden hesap sorulamayan dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun olduğu dönemler artık geride kalmıştır. Yargımız nasıl FETÖ'cü alçaklardan 15 Temmuz'u soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından 6-8 Ekim'in hesabını, çukur eylemlerinin hesabını soruyor.

Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum. Tüm bu yaşananlar AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bizim mesuliyetimizi daha da ağırlaştırıyor. Bu kritik dönemeçte kendimiz ve bizden sonraki nesiller için en doğru kararları vermek, en doğru adımları atmak durumundayız. Hatalar çeyrek, yarım yüzyıllık kayıplara yol açabilir, isabetli tercihler de ülkemizi bir anda çeyrek veya yarım yüzyıl ileri taşıyabilir. Bu hareket ne kadar büyürse ne kadar güçlenirse demokrasimiz de, ekonomimiz de o derece güçlü olacaktır. Burada yaşanacak en küçük zaafiyetin de ülkemize ve milletimize ağır maliyetleri olacaktır."