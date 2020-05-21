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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:43:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz."
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