Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 4 saatin üzerinde süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı.

Buğday ve Arpa alım fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Arpa ve buğday alım fiyatlarına da değinen Erdoğan, "Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir" diye konuştu.

"Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız"

Mayıs ayında ekonomik güven endeksi artarak 103,7'ye yükseldi. İmalat sanayi endeksi de 50'nin üzerine çıktı. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli şekilde anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız.