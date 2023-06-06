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Tarım Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
Tarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 21:12:00 - 2023-06-06 21:15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarına değindi. Erdoğan, 'TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık' dedi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 4 saatin üzerinde süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı.

Buğday ve Arpa alım fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Arpa ve buğday alım fiyatlarına da değinen Erdoğan, "Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir" diye konuştu.

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