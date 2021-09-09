Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yapılmazsa göç baskısı artar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı görüşmede, Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini aksi takdirde göç baskısının artacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan , Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.