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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Aslında fail belli. Bu talimatı veren kim? Bu 15 artı 3 Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Cuma günü gelip buraya yerleşenler bu gelenler kimlerin talimatı ile geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım.' dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Aslında fail belli. Bu talimatı veren kim? Bu 15 artı 3 Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim?' diye sordu. 

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri üzerinden 4 ay geçti. Bu sürede yaşananları gözden geçirdiğimizde başka ülkelerin 14 yılda yaşadıklarından fazlasına tekamül ettiğini görüyoruz. Ana muhalefet partisi seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, başarılı olamadı, kabullenmek zorunda kaldı. Biz bu arada kabinemizi kurduk. Yeni yönetim sistemini çalıştırmaya başladık. Hem içeride hem dışarıda, siyasi ve ekonomik olarak çok önemli atılımların hazırlıkları içine girdik.

Ülkemizden kimi kesimler ateşe odun taşıdı

Ekonomide 2013 yılında Gezi olayları ile fitili ateşlenen, 15 Temmuz'da alevlenen sıkıntıların farkındaydık. Bunlar için çok önemli kararlar almış uygulamaya başlamıştık. Tam bu sırada kur saldırısı başladı.Hiç bir nedeni olmayan bir kur saldırı ile karşı karşıya kaldık. Maalesef ülkemiz içindeki kimi kesimler de ateşe odun taşıdı.

Ekonomi kozunu boşa çıkardık

Ekonomi saldırı dalgasını belli bir noktada kontrol altına aldık.Her şerde bir hayır vardır. Cari açığımızı düşürmeye ve tasarrufa yönelik adımlar atmış olduk. Yapısal reformları hızlandırdık. Türkiye'yi diz çökertemeyenlerin ekonomi kozunu da boşa çıkardık.Halen çözüm bekleyen sıkıntılarımız var. Piyasalarda nakit sıkışıklığı, istihdam gibi gelişmeler var. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna koyduktan sonra sıkıntıları aşmak daha kolay olacaktır. Herkesten sabır istiyoruz. Tüm kesimlerin kendi kaynaklarını etkin şekilde kullanarak çarkların dönmesini sağlaması çok önemlidir.

Bundan sonra işimiz daha kolay olacak

Fevkalade dönemler, tedbirler ve bununla alakalı fedakarlıklar gerektirir. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. AK Parti milletiyle yola çıkmış, engelleri milletiyle aşmış bir partidir. Şehirlerinize döndüğünüzde bu durumu anlatmanızı istiyorum. Milletimizin gönlünü fethetmeden hedeflere ulaşamayız. Bu mesele seçim meselesi değildir, beka meselesidir, çocuklarımızın meselesidir, 2053, 2071 vizyonu meselesidir.

Bizim tek andımız İstiklal Marşı

Partimiz hiçbir zaman "ben" diyenlerin partisi olmamıştır. Bizim kitabımızda "ben" yoktur, "biz" vardır. Türkiye'nin başına bir hal gelirse AK Parti olsa ne olur, olmasa ne olur. Onun için ülkemize sahip çıkacağız. İstiklal Marşımızda ifade edilen mesajları idrak edeceğiz ve hayata geçireceğiz. Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Günümüz şartlarında hiçbir manası olmayan fuzuli tartışmalarla milletimizi yormak yerine işimize bakacağız. AK Parti olarak 17 yıldır bu şekilde yol yürüdük.

Kimseyi zorla göndermeyi aklımızdan geçirmedik

İdlib'de milyonlarca insanın hayatını etkileyecek felaketin önüne geçmeyi başardık. Bu dış politikadaki AK Parti'nin en büyük başarısıdır. Rusya ve İran'la yürüttüğümüz görüşmelerle bölgedeki hassasiyetleri çözen gelişmeler ortaya çıktı. Cenevre çözemedi, Astana'yla bir çözüm bulduk. İdlib konusunda, Soçi zirvesiyle bu işi iyi bir yere getirdik. Bölgede huzur, sükun var. Suriye'de Türkiye'nin güvenlik altına aldığı her yerde aynı güveni görmek mümkündür. Dünya Türkiye'nin ne toprak işgali, ne de sömürgecilik için bulunmadığını kabullenmiştir. Bizim tek bir amacımız, Suriye'nin toprak bütünlüğü dahilinde, adil, sürdürülebilir, demokratik bir siyasi çözümün bulunmasıdır. 3,5 milyon Suriyeli, 500 bin Iraklı kardeşimizin geleceklerini kendi vatanlarında görmeyi temin edebiliriz. Kimseyi zorla bu coğrafyaya göndermeyi aklımızdan bile geçirmedik.

'Terör yuvaları ortadan kaldırılacak'

Ana muhalefet sığabilir, biz kendimizden mesulüz. Biz burada sorumluluğumuzun bilinciyle adımlarımız atacağız. Suriye sorununu kendi mecrasında çözmeye hız vermeliyiz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine dikkatimizi ve enerjimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız.Sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Mümbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Türkiye buradan tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. DEAŞ'ın bölgede yapılan operasyonlar için bahane olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. DEAŞ'a verilen desteği meşrulaştırma gayreti devam ediyor.

Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı Türk vatandaşı bir hanımefendi ile yapacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Araştırmalar bizi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Suudi yetkililerden yapılan açıklamalar bizi farklı endiye sevk etti. O da Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı ifadesiydi burası komikti. Çıkarak da dışarıda bekleyen nişanlısını almayacak. Bu çocukça açıklamalar devlet ciddiyeti devlet adamlığı ile uyuşmaz.

Bu talimatı veren kim?

Bu 18 kişi Cemak Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Fail bunların içinde. İçinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim bunları açıklayacaksınız. Açıklamadığı sürece Suudi Arabistan bu zandan kurtulamaz. Merak edenlere elimizdeki bilgileri orijinallerini vermemek suretiyle verdik veriyoruz. Bunu Suudi Arabistan'a da verdik. Kullandıkları ifadeler çok çok enteresan mesele sıradan bir mesele değil. Aslında fail belli. Bu talimatı veren kim? Bu 15 artı 3 Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim? Cuma günü gelip buraya yerleşenler bu gelenler kimlerin talimatı ile geldi? Bunu da yetkililerin açıklaması lazım. Elimizde başka bilgi belge yok değil var. Gün ola harman ola. Çok aceleci olmanın da anlamı yok. Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak''

'Konuşturamıyorsanız bize teslim edin'

Suudi başsavcı pazar günü Türkiye'ye gelecek görüşmeler yapılacak. Yerli işbirlikçi kim? Bunu açıklayan Dışişleri Bakanı. Peki kim o? Daha sonra böyle bir açıklama yapmadım diyor, her yere düştü bu. Kimse "Ben yaptım" demez ki... Her şeyden öte, bu 15 kişiyi Türkiye'ye gönderen kim? 18 kişi tutuklandı. Ben kendilerine söyledim, "Siz konuşturmasını bilirsiniz". Ne dönmüşse, bu dolaplar bunların içinde. Bu zannı ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu kilit nokta 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'da vuku bulmuştur, o zaman bize teslim edin, biz yargılayalım.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:22
  1. İstanbul
  2. Gaziantep
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • TUNÇ ATAKANTUNÇ ATAKAN16 dk önce
    bizde sabır falan kalmadı arkadaş. bir an önce bu kadar sabrın neticesini görmek istiyoruz. cefasını biz çekiyoruz sefasını ak parti içindeki A K P liler sürüyor. Bu ülkeyi seven vatandaşlar olarak6,4 liraya mazot almaktan, 2008 model dandik arabalara bile 1600 lra MTV ödemekten, memur olarak yıllık %3-4 zam almaktan, elektriğe 40-50 lira dağıtım bedeli ödemekten bıktık yeter artık.iki ayda herşeye %50 den fazla zam gelmişken 25 gündür kaşıkçı cinayetini konuşuyoruz
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