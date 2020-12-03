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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki rezil sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindeki fotoğrafını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 86. yıl dönümü programında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Başarır'ın 2019 yılında bir şehit cenazesinde çekilen fotoğrafını hatırlattı.

"Cenaze namazında bile pişmiş kelle gibi sırıtıyor"

Bu fotoğraf üzerinden CHP'li vekile yüklenen Erdoğan, "Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" dedi.

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