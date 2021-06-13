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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 19:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katılım sağlayacak. Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Zirvede, NATO İttifakı’nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan “NATO 2030” sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.

Erdoğan, Belçika’yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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