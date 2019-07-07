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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret edecek.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret edecek.


Türkiye, Balkanlar’da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunuyor. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, alt yapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar’da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu vesileyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra Zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca, Butmir’de konuşlu Avrupa Birliğinin ALTHEA Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden Türk askerleri ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
  1. doğa

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