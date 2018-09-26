Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'nin nabzı bugün atmamaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli "Foreign Policy" dergisi için BM'nin yaşadığı itibar krizi ve buna yönelik reform önerilerini değerlendirdiği bir makale yazdı. Erdoğan, "İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;



"İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır.Küresel liderliğe çok ihtiyaç duyulan bugünlerde Birleşmiş Milletler'i yıkmak değil, iyileştirmek durumundayız.Küresel güçlerin yardım etmemesi durumunda uluslararası toplumun geri kalanı BM'de kapsamlı bir reform sürecini başlatmalıdır.



TÜRKİYE KÜRESEL BİR LİDER HALİNE GELMİŞTİR



Irak, Suriye ve diğer yerlerde çözümün parçası olan Türkiye, küresel bir lider haline gelmiştir.