Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Yeni hedefleri belirledik
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BM Genel Merkezi'ndeki “İklim Etkinliği” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde "İklim Etkinliği" programında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Son 1 yıl en sıcak yıl oldu. Nepal'deki felaket kaybedecek zaman olmadığını gösterdi.
Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum.
İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her önemli başarısızlığa mahkûm olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkânları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor.
Elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz.
COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın, iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz.
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