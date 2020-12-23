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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların, işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri, ülkemiz adına bir kayıptır."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların, işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri, ülkemiz adına bir kayıptır."

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:24:16 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların, işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri, ülkemiz adına bir kayıptır."
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