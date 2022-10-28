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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye'nin Yüzyılı' programının gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu'nun dışındaki coşkulu kalabalığa seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 15:58:00 - 2022-10-28 16:07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eserlerimizle konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye'nin Yüzyılı' programının gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu'nun dışındaki coşkulu kalabalığa sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun 'Siz bu ülkede ne yaptınız?' 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz.

Eğitim, sağlıkta, ulaşım, enerji ve tarımda neler yaptık. Biliyorsunuz. Daha neler yapacağız? Bunlar birazdan kapalı spor salonunda açıklayacağız. 7 ayımız var. 7 ay dur mak yok yola devam.

Ben hanım kardeşlerime, gençlerime, ana kademeye inanıyorum."

Ayrıntılar geliyor...

 

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